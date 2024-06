Résultat des européennes à Molières : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Que vont choisir les votants de Molières ? À Molières, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,2% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 30,91% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au RN à Molières ? Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Molières pendant la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 30,91% des voix dès le premier round. Au 2e tour de l'élection, c'est de nouveau la candidate du parti frontiste qui l'emportait à Molières avec 59,41%, devant Emmanuel Macron à 40,59%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 25,36% des voix sur place, contre 36,59% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,42%).

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Molières en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 157 habitants de Molières passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait séduit 34,2% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,43% et Yannick Jadot à 8,93%.

11:45 - Molières et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Molières, le scrutin est en cours. Avec ses 8,71% d'agriculteurs pour 1 245 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 92 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 768 foyers fiscaux. Dans le bourg, 15,47 % des résidents sont des enfants, et 14,9 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,43% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 34,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1008,46 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Molières, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Molières : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes Au cours des dernières années, les 1 259 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 46,31% dans la commune de Molières, à comparer avec un taux d'abstention de 45,63% pour le scrutin européen de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Molières : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Molières ? L'inflation serait susceptible de pousser les habitants de Molières à ne pas rester chez eux. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,9% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 78,81% au premier tour, soit 744 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,91% au premier tour et seulement 51,38% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Molières ?