Résultat des européennes à Mirabel : l'élection 2024 en direct

18:28 - Que vont décider les votants de Mirabel ? Le résultat en faveur du RN sera très observé localement pour ces élections du Parlement européen. À Mirabel, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,27% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,89% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Vent favorable au RN à Mirabel ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Mirabel. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 33,88% au 1er round et surtout 56,45% au deuxième, le portant en tête du paysage local (Mirabel ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,89% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,59%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,59%, devant Emmanuel Macron à 40,41%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Mirabel, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, récoltant 35,27% des voix devant Nathalie Loiseau à 15,63% et Yannick Jadot à 12,05%.

11:45 - Mirabel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Mirabel mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des européennes. Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,39%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 10,64%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la commune. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,6%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Mirabel mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,65% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Mirabel La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Lors des dernières élections européennes, le taux de participation représentait 58,68% au niveau de Mirabel (Tarn-et-Garonne), contre un taux de participation de 52,51% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Mirabel : les leçons des précédentes élections À Mirabel, l'abstention sera immanquablement l'une des clés des élections européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,24% au premier tour et seulement 44,72% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 16,89% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 16,89% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.