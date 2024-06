En direct

19:10 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 24,07% à Molsheim, contre 4,55% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des législatives à Molsheim, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,23% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quel résultat à Molsheim pour la liste RN ? Le nombre de votes en faveur du RN sera l'enseignement majeur pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Molsheim. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Molsheim plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Molsheim avec 24,23% contre 31,37% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,5% contre 60,5%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 17,42% au premier tour, contre 24,88% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Molsheim, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours évident au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. À Molsheim, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,07% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,3%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 16,35%.

11:45 - Molsheim et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Molsheim mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections européennes. Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,79%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de familles propriétaires (48,53%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,69%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 126 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,56% et d'une population étrangère de 6,99% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Molsheim mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,09% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Molsheim Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Lors des européennes de 2019, 3 362 électeurs de Molsheim (Bas-Rhin) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,85%). La participation était de 45,12% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Molsheim ? Ce dimanche, lors des européennes à Molsheim, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des familles cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Molsheim. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 75,9% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 75,97% au second tour, c'est-à-dire 4 865 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.