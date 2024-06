En direct

19:13 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Moncoutant-sur-Sèvre scruté La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 24,05% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,12% à Moncoutant-sur-Sèvre, contre 26,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Moncoutant-sur-Sèvre lors des européennes ? Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà solide à Moncoutant-sur-Sèvre entre Jordan Bardella en 2019 (17,58%) et Marine Le Pen en 2022 (21,04% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les habitants de Moncoutant-sur-Sèvre plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Moncoutant-sur-Sèvre avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,04%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 35,75% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 34,57% contre 65,43%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 14,91% au premier tour, contre 35,47% pour le binôme LREM. Sur la commune de Moncoutant-sur-Sèvre, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. À Moncoutant-sur-Sèvre, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,97% des suffrages exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,58% et François-Xavier Bellamy avec 14,79%.

11:45 - Les données démographiques de Moncoutant-sur-Sèvre révèlent les tendances électorales Dans la ville de Moncoutant-sur-Sèvre, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,02% et une densité de population de 120 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (77,25%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 904 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,48%) et le nombre de résidences HLM (8,36% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Moncoutant-sur-Sèvre mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,27% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - À Moncoutant-sur-Sèvre, quelle abstention aux européennes ? L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 47,99% au niveau de Moncoutant-sur-Sèvre, à comparer avec une abstention de 55,29% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Moncoutant-sur-Sèvre, 68,36% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Election à Moncoutant-sur-Sèvre : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Moncoutant-sur-Sèvre. La baisse du pouvoir d'achat est notamment en mesure de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Moncoutant-sur-Sèvre. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 802 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,15% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,65% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,03% au premier tour. Au second tour, 51,94% des votants ne se sont pas déplacés.