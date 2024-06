Résultat des européennes à Chanteloup : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les derniers chiffres à Chanteloup

Chanteloup avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,91%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 35,87% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,58% contre 61,42%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,11% au premier tour, contre 42,36% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de votes, avec 60,98% sur la seule circonscription recouvrant la commune.