En direct

19:09 - Les supporters de la gauche unie font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 9,48% à Mondeville, contre 15,98% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Mondeville, le binôme Nupes avait en effet réuni 43,87% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,29% pour Yannick Jadot, 3,56% pour Fabien Roussel et 2,52% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Mondeville ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection européenne au niveau local. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Mondeville semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les votants de Mondeville penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Dans la ville de Mondeville, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 23,69%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 26,34% et 25,85% des voix. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 60,47% contre 39,53% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,7%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 43,87% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 928 habitants de Mondeville passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait 24,79% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,98% et Yannick Jadot à 13,79%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mondeville A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Mondeville apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 10 075 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 004 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 392 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (75,34 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 371 résidents étrangers, représentant 3,69% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 45,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 392,03 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, à Mondeville, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Mondeville Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h. L'analyse des scrutins européens passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,02% des votants de Mondeville, contre un taux d'abstention de 59,7% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Mondeville La participation sera indéniablement l'une des clés de ces européennes à Mondeville. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 26,14% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,86% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit armé russo-ukrainien et ses conséquences sur les tarifs du quotidien seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Mondeville.