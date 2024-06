Résultat des européennes à Mondoubleau : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Mondoubleau, qui vont élire les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 11,49% des bulletins dans la localité. Une poussée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,43% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 1,79% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,26% à Mondoubleau, contre 15,26% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Mondoubleau ? Le score obtenu par le RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. À Mondoubleau, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,9% lors du vote européen et Marine Le Pen 31% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage RN à Mondoubleau ? Marine Le Pen a frappé les esprits à Mondoubleau à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 31% dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,62% contre 52,38%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 25,96% des suffrages sur place, contre 29,15% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 53,23%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Mondoubleau Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. 31,9% des voix avaient cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,26% et François-Xavier Bellamy à 11,55%. Le RN avait glané ainsi 163 habitants de Mondoubleau passés par les isoloirs.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mondoubleau et leurs implications électorales La démographie et le contexte socio-économique de Mondoubleau contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 289 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,5%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (60,56%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 484 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,52%) et le nombre de résidences HLM (17,43% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Mondoubleau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 7,9% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Mondoubleau : retour sur l'abstention aux dernières européennes Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Au cours des scrutins européens passés, les 1 353 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, parmi les 568 inscrits sur les listes électorales à Mondoubleau, 40,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 50,67% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mondoubleau : la participation au cœur des préoccupations À Mondoubleau, la participation sera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,4% au premier tour. Au second tour, 50,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,62% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,57% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.