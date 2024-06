En direct

19:14 - À Monein, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Monein, le binôme Nupes avait en effet glané 26,93% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 11,24% à Monein, contre 21,36% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Monein à l'issue des européennes ? Le score obtenu par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections. À Monein, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,7% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 18,41% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Monein ? Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 18,41% contre 24,73% pour Emmanuel Macron et 22,54% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 58,95% contre 41,05% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,29%, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 35,19% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Monein Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Monein était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,36% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,7% et Yannick Jadot avec 14,92%.

11:45 - Démographie et politique à Monein, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Monein mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 27% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,67%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,53%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 060 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,39%) et le nombre de résidences HLM (3,34% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Monein mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,67% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Monein L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. En 2019, lors des européennes, 2 019 électeurs de Monein (Pyrénées-Atlantiques) avaient pris part au scrutin (soit 56,02%). La participation était de 48,31% il y a 10 ans. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau national, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Monein, 57,85% des votants avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Monein Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Monein ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,29% au premier tour et seulement 52,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Monein ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,59% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 76,99% au second tour, c'est-à-dire 2 861 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.