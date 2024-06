En direct

19:27 - Qui va tirer parti du vote Nupes à Mons-en-Laonnois ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 1,57% à Mons-en-Laonnois, contre 17,45% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les études sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives à Mons-en-Laonnois, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,57% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Mons-en-Laonnois pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces élections européennes sera très scruté. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Mons-en-Laonnois. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi l'amener à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Mons-en-Laonnois penchaient pour Le Pen il y a deux ans La cité de Mons-en-Laonnois avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 32,47% au 1er round. Elle elle conservait son avantage au second tour avec 53%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 24,88% des suffrages sur place, contre 27,54% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,13%, contre 49,87% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Mons-en-Laonnois il y a cinq ans ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Mons-en-Laonnois, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, avec 31,1% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,45% et Yannick Jadot à 17%.

11:45 - Les données démographiques de Mons-en-Laonnois révèlent les tendances électorales La démographie et la situation socio-économique de Mons-en-Laonnois contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 43,86% de population active et une densité de population de 291 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 10,81% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,84%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 430 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,48%) et le nombre de résidences HLM (11,11% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Mons-en-Laonnois mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,5% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Mons-en-Laonnois L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 44,62% des inscrits sur les listes électorales de Mons-en-Laonnois avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 53,72% il y a dix ans. Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Mons-en-Laonnois, 65,07% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mons-en-Laonnois : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Mons-en-Laonnois ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,65% au premier tour et seulement 49,65% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,93% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,82% au premier tour, ce qui représentait 670 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.