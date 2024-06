Résultat des européennes à Mont Lozère et Goulet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Mont Lozère et Goulet pour ces élections européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 6,1% à Mont Lozère et Goulet, contre 20,08% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les études sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des législatives à Mont Lozère et Goulet, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,26% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Mont Lozère et Goulet, entre les 20,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Mont Lozère et Goulet, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera très commenté pour ces élections européennes, au niveau local, comme au niveau national. À Mont Lozère et Goulet, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,61% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,19% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage RN à Mont Lozère et Goulet ? La ville de Mont Lozère et Goulet avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la numéro 1 de l'ancien Front national finissait avec 24,19% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,38% contre 50,62%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 11,87% des votes sur place, contre 22,26% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,26%.

12:45 - À Mont Lozère et Goulet, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite portée par Bardella qui avait terminé en tête des européennes à l'époque à Mont Lozère et Goulet, avec 24,61% des voix, soit 125 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,08% suivie par François-Xavier Bellamy avec 13,39%.

11:45 - Mont Lozère et Goulet aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les habitants de Mont Lozère et Goulet exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,24%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (72,52%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (30,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 554 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,77%) et le nombre de résidences HLM (4,13% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 63,39%, comme à Mont Lozère et Goulet, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Mont Lozère et Goulet : les chiffres clés Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. L'observation des scrutins européens précédents permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 44,27% des personnes en âge de participer à une élection à Mont Lozère et Goulet avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 60,2% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Mont Lozère et Goulet : quelles perspectives pour les européennes ? Le taux de participation sera un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024 à Mont Lozère et Goulet. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 952 personnes en âge de voter dans la ville, 20,27% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,8% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des foyers français, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient en effet ramener les électeurs de Mont Lozère et Goulet (48170) vers les urnes.