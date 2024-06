Résultat des européennes à Montagnieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Montagnieu, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,86% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 4,92% à Montagnieu, contre 18,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Montagnieu lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très commenté. À Montagnieu, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,7% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 37,83% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Montagnieu penchaient pour Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Montagnieu. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 34,50% au premier round. Il gagnait ensuite avec 58,90% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,83% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,32%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,2%, devant Emmanuel Macron à 40,8%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Montagnieu Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste dirigée par Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Montagnieu, avec 37,7% des bulletins valides devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,5% et Yannick Jadot avec 8,43%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Montagnieu : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Montagnieu, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 163 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 74 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 25,19 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 16,19 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 21,57% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 33,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 245,86 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Montagnieu, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Montagnieu : un aperçu détaillé Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Montagnieu, 59,62% des électeurs n'avaient pas voté. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 191 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 42,95% des personnes en âge de participer à une élection à Montagnieu avaient déserté les urnes. L'abstention était de 48,37% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Montagnieu : que retenir des précédentes élections ? À Montagnieu, l'un des facteurs clés du scrutin européen sera le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,53% au premier tour. Au second tour, 53,65% des électeurs se sont déplacés. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 903 personnes en âge de voter au sein de la ville, 82,63% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,84% au premier tour, ce qui représentait 730 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.