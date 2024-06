Résultat des européennes à Montans : l'élection 2024 en direct

L'élection du président de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate de l'ancien FN l'emportait avec 27,13% au 1er round contre 21,75% pour Emmanuel Macron et 21,54% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,09% contre 52,91%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 24,4% des suffrages sur place, contre 29,76% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (37,01%).

11:45 - Montans : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans les rues de Montans, les élections sont en cours. Avec une population de 1 544 habitants répartis dans 691 logements, cette commune présente une densité de 42 habitants par km². Avec 116 entreprises, Montans permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 20,6 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,17 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 29,35% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 45,52% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 407,28 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Montans, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.