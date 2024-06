En direct

19:12 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Montauroux pour ces européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 17,02% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 4,37% à Montauroux, contre 21,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont décider les votants de Montauroux ? À Montauroux, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,36% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,99% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers chiffres à Montauroux Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un bon résultat pour le RN à Montauroux. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 30,57% au 1er round avant un formidable 53,18% au 2e. Le Parti reléguait derrière lui les candidats étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 26,97% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 17,02% au premier tour et encore Ensemble ! Avec 46,82% au second sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,99% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,36%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,6%, devant Emmanuel Macron à 43,4%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Montauroux il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 32,36% des voix s'étaient portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 21,5% et Yannick Jadot à 11,35%. Le mouvement d'extrême droite réunissait ainsi pas moins de 733 votants de Montauroux.

11:45 - Les défis socio-économiques de Montauroux et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Montauroux sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,22%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (68,56%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2 241 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,57%) et le nombre de résidences HLM (1,61% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 18,45%, comme à Montauroux, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Montauroux : la mobilisation des habitants aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Montauroux, 69,68% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des consultations politiques précédentes permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2019, au moment des européennes, sur les 2 319 inscrits sur les listes électorales à Montauroux, 52,49% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 56,49% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Montauroux : les leçons des précédentes élections Le taux de participation constituera à n'en pas douter un critère fort du scrutin européen à Montauroux. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 25,15% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,17% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,65% au premier tour et seulement 59,52% au deuxième tour.