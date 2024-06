En direct

19:27 - À Tanneron, que vont trancher les supporters de la gauche ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,28% des suffrages dans la commune. Une somme à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,78% à Tanneron, contre 19,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (4,11% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,87% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,66% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Tanneron ? Si dans l'Hexagone, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à 44% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Tanneron plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen a engrangé de très nombreux votes à Tanneron au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 35,03% des voix dès le 1er round. En finale de cette présidentielle, c'est de nouveau la candidate du parti frontiste qui passait devant avec 61,18%, devant Emmanuel Macron à 38,82%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 29,21% des suffrages sur place, contre 32,16% pour le binôme Ensemble !. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,48%, contre 48,52% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Tanneron Regarder en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Tanneron, avec 34,7%, soit 211 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 19,74% et Yannick Jadot à 9,87%.

11:45 - Analyse socio-économique de Tanneron : perspectives électorales Quel impact aura la population de Tanneron sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,77%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (74,22%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,4%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,46%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,30%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,43%, comme à Tanneron, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Tanneron : les enseignements Y aura-t-il une amélioration de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%. Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 626 électeurs de Tanneron (Var) avaient participé au vote (soit 47,21%), contre un taux de participation de 43,43% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Tanneron : quelles perspectives pour les élections européennes ? Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère décisif de ce scrutin européen à Tanneron. Le conflit militaire israélo-palestinien et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient de nature à impacter la stratégie de vote des électeurs de Tanneron (83440). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,28% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 22,21% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.