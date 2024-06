Résultat des européennes à Montayral : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Montayral : perspectives électorales

Comment les électeurs de Montayral peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Avec 23% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,13%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (77,33%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (79,57%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 144 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 4,61% et d'une population immigrée de 11,35% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Montayral mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,03% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.