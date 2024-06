En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Montbazens convoité L'autre source de doute qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Montbazens, le binôme Nupes avait en effet glané 27,3% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 9,93% à Montbazens, contre 25,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Montbazens : les 25,81% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,53% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Montbazens avant les européennes La fraction d'électeurs du RN sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Montbazens entre Jordan Bardella en 2019 (13,36%) et Marine Le Pen en 2022 (18,2% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 23% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Renaissance à Montbazens ? Avec 18,2%, c'est un résultat trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Montbazens au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,26% et 21,04% des suffrages. Le second round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 65,11% contre 34,89% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,47%, alors que les candidats Nupes obtiendront 27,30% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Montbazens lors des élections européennes précédentes, avec 25,81% des voix. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 13,36% dans la localité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 12,82%.

11:45 - Montbazens : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Montbazens, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 423 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 117 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 400 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 26 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 34,65 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,5% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 593,45 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Montbazens incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Montbazens Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h. Au cours des consultations politiques précédentes, les 1 465 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes de 2019, 40,31% des électeurs de Montbazens (Aveyron) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 53,17% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Montbazens L'une des clés de ces élections européennes sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Montbazens. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 063 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,79% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 82,31% au premier tour, ce qui représentait 875 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.