En direct

19:07 - Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Montbéliard ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes s'était donc arrogée la première marche avec 25,49% des suffrages dans la commune. Une poussée à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,44% à Montbéliard, contre 21,31% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (6,72% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,43% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,45% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Montbéliard ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Montbéliard, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,02% au terme du vote européen et Marine Le Pen 19,51% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 19,51% contre 25,19% pour Emmanuel Macron et 29,85% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 62,61% contre 37,39% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des législatives, Montbéliard, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 25,49%, alors que le RN sera distancé à 17,29%. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Montbéliard, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, avec 22,02% des voix face à Nathalie Loiseau à 21,31% et François-Xavier Bellamy à 10,87%.

11:45 - Élections européennes à Montbéliard : impact de la démographie et de l'économie locale La structure démographique et socio-économique de Montbéliard détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Dans l'agglomération, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,99% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2216,65 euros par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 12,75% et d'une population immigrée de 18,19% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Montbéliard mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,85% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Participation aux élections européennes à Montbéliard : les chiffres clés Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 6 108 inscrits sur les listes électorales à Montbéliard, 57,42% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 62,09% il y a 10 ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Montbéliard À Montbéliard, le taux de participation sera sans nul doute un critère décisif du scrutin européen 2024. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 63,27% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une participation de 68,55% au premier tour, soit 9 378 personnes. En proportion, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 43,55% au premier tour et seulement 38,97% au second tour.