En direct

19:27 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Montceaux ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 11,8% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 1,61% à Montceaux, contre 24,65% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Montceaux : les 24,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,96% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Montceaux avant les européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Indicateur clé pour ce dimanche : Montceaux fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,49% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,69% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Montceaux plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient donné un joli résultat pour le RN à Montceaux. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 33,26% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 73,19% au 2e, le propulsant à la meilleure place du paysage municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même récolté un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême précédente. La candidate avait accumulé 31,69% au premier tour et 54,39% au deuxième dans la cité.

12:45 - En 2019, une élection pleine d'enseignements Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Montceaux, avec 32,49% des électeurs devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 24,65% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 11,52%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Montceaux : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Montceaux, les élections sont en cours. Avec ses 1 198 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 72 entreprises, Montceaux permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (91,18 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,38% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 492,74 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montceaux, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Participation aux élections européennes à Montceaux : facteurs et implications Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Montceaux, 76,22% des habitants avaient voté. Au fil des dernières années, les 1 221 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 445 inscrits sur les listes électorales à Montceaux, 49,12% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 42,89% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Montceaux : scrutin en cours Le taux de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs principaux de ces européennes 2024 à Montceaux. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,42% au premier tour. Au second tour, 44,89% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 78,1% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,87% au premier tour, ce qui représentait 754 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.