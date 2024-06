En direct

19:16 - À Montmerle-sur-Saône, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité L'union de la gauche aux législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,97% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,7% à Montmerle-sur-Saône, contre 26,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Montmerle-sur-Saône ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très commenté. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà solide à Montmerle-sur-Saône entre Jordan Bardella en 2019 (23,72%) et Marine Le Pen en 2022 (27,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points comparé à 2019 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Montmerle-sur-Saône ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un puissant résultat pour le RN à Montmerle-sur-Saône. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 25,46% au premier tour avant un formidable 66,61% au 2e, le plaçant au sommet du paysage municipal sur l'unique circonscription du lieu. Lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,7% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,25% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,14%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 54,32% devant Marine Le Pen (45,68%).

12:45 - 26,25% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Montmerle-sur-Saône Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le podium des dernières européennes à Montmerle-sur-Saône était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 26,25% des suffrages, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 23,72% et Yannick Jadot avec 13,67%.

11:45 - Montmerle-sur-Saône et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel impact aura la population de Montmerle-sur-Saône sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 6,18% et une densité de population de 912 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2544,45 €/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 395 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,06%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,39%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montmerle-sur-Saône mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,51% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Montmerle-sur-Saône : facteurs et implications Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? En 2019, à l'occasion des européennes, 49,02% des électeurs de Montmerle-sur-Saône avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 58,64% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Montmerle-sur-Saône pour les élections européennes À Montmerle-sur-Saône, l'un des critères forts de ces européennes sera indiscutablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,58% au premier tour et seulement 44,23% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Montmerle-sur-Saône ? Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,6% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,75% au premier tour, soit 2 334 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.