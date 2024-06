En direct

19:27 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Montcornet scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 13,24% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,03% à Montcornet, contre 10,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Montcornet lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. À Montcornet, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 50,87% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 48,5% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Montcornet penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Montcornet. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 38,65% au 1er tour avant un formidable 59,26% au 2e. Le RN s'était placé devant les candidats estampillés LREM avec 28,38% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (13,24%) au premier tour puis encore LREM avec 40,74% au second (Montcornet ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 48,5% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 65,25%, devant Emmanuel Macron à 34,75%.

12:45 - 50,87% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Montcornet Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 235 votants de Montcornet avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, cumulait ainsi 50,87% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 10,17% et François-Xavier Bellamy à 8,44%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Montcornet : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Montcornet, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 25,46%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,78%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 380 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,48%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,43%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montcornet mettent en relief une diversité de qualifications, avec 12,93% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Montcornet : un regard approfondi Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 493 personnes en âge de voter à Montcornet, 47,39% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 66,89% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Montcornet : la participation en question À Montcornet, l'un des critères déterminants du scrutin européen 2024 sera le taux de participation. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 903 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 31,56% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 27,57% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,78% au premier tour. Au deuxième tour, 53,56% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montcornet ? Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?