Résultat des européennes à Montcresson : l'élection 2024 en direct

19:33 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 4,32% à Montcresson, contre 23,46% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Lors du premier tour des législatives à Montcresson, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,12% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de droite à Montcresson ? Si on tient compte de la progression du Rassemblement national prévue par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait se situer à environ 38% à Montcresson. Une projection qui semble logique compte tenu des électeurs déjà grattés par la formation politique sur place entre les européennes 2019 (28,81%) et Marine Le Pen en 2022 (32,03% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 4 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les habitants de Montcresson plutôt favorables à Le Pen en 2022 Se retourner sur le test démocratique le plus récent semble logique au moment des européennes. Même si le procédé n'assure rien…Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros score pour le RN à Montcresson. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 30,93% au 1er tour et surtout 71,21% au deuxième, lui assurant d'être tout en haut à l'échelon communal. Le Parti avait battu les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) (21,44%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (15,12%) au premier tour puis encore LFI-PS-PC-EELV avec 28,79% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,03% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,06%. Avec 48,64% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,36%.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Montcresson il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? 28,81% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 23,46% et Yannick Jadot à 11,11%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi 140 électeurs de Montcresson.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Montcresson La composition démographique et la situation socio-économique de Montcresson déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 16,18% des résidents sont des enfants, et 31,09% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,38%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 453 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,38%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,47%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Montcresson mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,77% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Montcresson : ce qu'il faut savoir Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? En 2019, à l'occasion des européennes, 53,14% des électeurs de Montcresson avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 50,63% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Montcresson : quelles perspectives pour les européennes ? À Montcresson, l'une des clés du scrutin européen sera l'abstention. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 76,43% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 74,92% au premier tour, soit 705 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,04% au premier tour. Au second tour, 45,6% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Montcresson ? La flambée des prix qui pèse sur les finances des ménages, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle sont capables de faire augmenter le pourcentage de participation à Montcresson.