En direct

19:12 - À Montdidier, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 19,35% des bulletins dans la localité. Une performance à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,9% à Montdidier, contre 15,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Montdidier ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes 2024 sera très observé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montdidier semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Montdidier. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 32,09% au premier round et surtout 59,20% au second (Montdidier n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,61% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,23%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,12%, devant Emmanuel Macron à 38,88%.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 37,75% des voix s'étaient tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,5% et Manon Aubry à 12,58%. Le RN avait fini premier avec 726 électeurs de Montdidier.

11:45 - Montdidier et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Montdidier façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,09%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 265 € par an peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,68%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (14,03%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montdidier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 50,34% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Montdidier : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, sur les 2 032 personnes en âge de voter à Montdidier, 47,47% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 37,1% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Montdidier, 69,14% des habitants avaient voté.

09:30 - Election à Montdidier : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ces élections européennes 2024 à Montdidier. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 4 452 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 32,32% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 31,44% au deuxième tour. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 61,02% au premier tour. Au deuxième tour, 61,1% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Montdidier pour les européennes ? La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français pourrait modifier les décisions que prendront les citoyens de Montdidier (80500).