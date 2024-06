En direct

19:06 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Montélimar pour ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes s'était donc arrogée la première marche avec 24,02% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,72% à Montélimar, contre 21,99% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 21,99% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,87% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,25% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Montélimar lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montélimar semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville.

15:02 - Les inscrits de Montélimar plutôt favorables à Macron à la présidentielle Montélimar avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,36%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 25,87% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,92% contre 56,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,02% au premier tour, contre 24,02% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Cela ne va pas empêcher le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 22,02%.

12:45 - 25,23% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Montélimar Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Montélimar, avec 25,23% des voix exprimées, soit 2988 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,99% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,96%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Montélimar et leurs implications électorales A la mi-journée des élections européennes, Montélimar apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 40 399 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 963 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 24 464 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (72,72 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 3 633 personnes (9,13%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 121 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 17,3%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Montélimar, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Montélimar : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Au fil des dernières consultations démocratiques, les 41 525 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières européennes, parmi les 12 400 inscrits sur les listes électorales à Montélimar, 53,08% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 59,47% pour les européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Montélimar, 71,37% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - Les européennes commencent à Montélimar : l'abstention en question À Montélimar, le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère déterminant des européennes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,05% au premier tour et seulement 57,81% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 28,69% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 31,85% au second tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.