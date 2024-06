En direct

19:30 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Montfaucon pour ces élections européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 3,89% à Montfaucon, contre 17,45% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montfaucon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,4% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Montfaucon Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Montfaucon, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 43,77% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 38,78% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Montfaucon penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Montfaucon. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 39,89% au 1er round et surtout 62,66% au 2e, lui promettant d'être au sommet à l'échelle communale. Le Parti avait dépassé les prétendants étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 20,56% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 17,40% au premier tour puis encore LREM avec 37,34% au second sur l'unique circonscription du lieu. Il a même fait une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 38,78% au 1er tour et 62,8% au deuxième dans la cité.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Montfaucon Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 43,77% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 17,45% et Yannick Jadot à 8,26%. Le mouvement d'extrême droite avait attiré ainsi 281 électeurs de Montfaucon.

11:45 - Les données démographiques de Montfaucon révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Montfaucon comme dans toute la France. Dotée de 701 logements pour 1 517 habitants, la densité de la commune est de 343 habitants/km². Avec 86 entreprises, Montfaucon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,05 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 26,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 79,25 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Montfaucon incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Montfaucon : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 679 personnes habilitées à participer à une élection à Montfaucon avaient participé à l'élection (soit 58,18%), contre une participation de 48,37% pour le scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Montfaucon, 62% des votants avaient voté.

09:30 - Abstention à Montfaucon : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera l'abstention à Montfaucon. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,45% au niveau de la commune. L'abstention était de 20,63% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,83% au premier tour et seulement 50,51% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Montfaucon ?