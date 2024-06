Résultat des européennes à Saint-Laurent-des-Arbres : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Laurent-des-Arbres ? Marine Le Pen a surperformé à Saint-Laurent-des-Arbres lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 30,8% dès le premier round. Pour le second tour, c'est également la leader du parti frontiste qui se plaçait en tête à Saint-Laurent-des-Arbres avec 50,95%, devant Emmanuel Macron à 49,05%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 27,53% des votes sur place, contre 28,08% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (53,41%).

12:45 - 29,76% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Laurent-des-Arbres Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Laurent-des-Arbres, à 29,76%, soit 330 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 22,27% et Yannick Jadot à 10,82%.

11:45 - Saint-Laurent-des-Arbres : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Avec une densité de population de 177 habitants/km² et 48,55% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,99% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2664,99 €/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 104 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (6,4%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Laurent-des-Arbres mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,7% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Saint-Laurent-des-Arbres Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,71% au sein de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard). L'abstention était de 51,8% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Saint-Laurent-des-Arbres Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Laurent-des-Arbres ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,75% au premier tour et seulement 46,33% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 220 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,38% avaient participé au vote. La participation était de 82,22% au second tour, c'est-à-dire 1 826 personnes. En proportion, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.