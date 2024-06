En direct

19:28 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Montgailhard ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Montgailhard, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,87% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,68% à Montgailhard, contre 19,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Montgailhard pour la liste RN de Jordan Bardella ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour ces élections européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Montgailhard semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les inscrits de Montgailhard plutôt favorables à Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Montgailhard au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 25,06% des voix au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,36% contre 52,64%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,63% des voix sur place, contre 28,87% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,70%.

12:45 - À Montgailhard, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes à l'époque. Ladite liste attirait 25,04% des suffrages, soit 150 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 19,7% et Yannick Jadot à 12,02%.

11:45 - Montgailhard : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel impact aura la population de Montgailhard sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,71% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 40,24% de population active et une densité de population de 181 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (22,81%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 634 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,85%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,5%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montgailhard mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,79% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Montgailhard : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 58,08% des personnes en capacité de participer à une élection à Montgailhard avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 50,09% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Montgailhard : quel sera le taux d'abstention ? Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère clé du scrutin européen à Montgailhard. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 82,55% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,33% au second tour, ce qui représentait 871 personnes. En comparaison, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 56,76% au premier tour et seulement 52,24% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Montgailhard ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à inciter les citoyens de Montgailhard à ne pas rester chez eux.