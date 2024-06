Résultat des européennes à Salins : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Salins ? Le score obtenu par le RN sera très observé pour ces élections, au niveau local. À Salins, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,11% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 33,56% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement à Salins ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à Salins. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 37,27% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains (Salins ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. La leader du mouvement avait accumulé 33,56% au premier tour et 59,96% au 2e dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Salins, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, glanant 35,11% des suffrages devant Yannick Jadot à 9,92% et Nathalie Loiseau à 9,41%.

11:45 - Démographie et politique à Salins, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Salins détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 21,71% des résidents sont des enfants, et 21,88% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,47%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 382 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,93%) et le nombre de résidences HLM (3,31% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Salins mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,03% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Salins Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. L'étude des dernières élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Au moment des précédentes élections européennes, sur les 412 personnes en âge de voter à Salins, 51,5% étaient allées voter. La participation était de 46,26% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Salins À Salins, l'une des clés du scrutin européen sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,65% au premier tour et seulement 58,35% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Salins ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 807 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,53% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 29,99% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.