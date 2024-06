Résultat des européennes à Montigny-sur-Loing : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Montigny-sur-Loing : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Montigny-sur-Loing, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,61% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 837 euros/an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 075 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,51% et d'une population étrangère de 5,95% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Montigny-sur-Loing mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,04% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.