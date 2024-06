En direct

19:09 - À Moret-Loing-et-Orvanne, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 7,41% à Moret-Loing-et-Orvanne, contre 19,87% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Moret-Loing-et-Orvanne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,46% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Moret-Loing-et-Orvanne, un favori aux européennes ? Le score du RN va être le déterminant pour ces européennes 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. À Moret-Loing-et-Orvanne, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 20,69% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 20,72% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Moret-Loing-et-Orvanne penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Avec 20,72%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Moret-Loing-et-Orvanne au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,15% et 23,6% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 60,97% contre 39,03% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 17,84%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 28,46% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Moret-Loing-et-Orvanne, avec 20,69% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,87% et la liste Yannick Jadot avec 16,2%.

11:45 - Élections à Moret-Loing-et-Orvanne : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Moret-Loing-et-Orvanne façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,75% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec 46,4% de population active et une densité de population de 2515 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (21,23%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 4 946 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,16%) et le nombre de résidences HLM (6,27% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Moret-Loing-et-Orvanne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,35% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Participation aux européennes à Moret-Loing-et-Orvanne : un regard approfondi L'observation des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 52,72% des inscrits sur les listes électorales de Moret-Loing-et-Orvanne, à comparer avec une participation de 49,2% lors du scrutin européen de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,28%. À Moret-Loing-et-Orvanne, 65,26% des votants avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Moret-Loing-et-Orvanne ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Moret-Loing-et-Orvanne, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que son impact sur les tarifs du quotidien sont capables de ramener les électeurs de Moret-Loing-et-Orvanne dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 9 600 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,78% étaient allés voter. La participation était de 72,67% au deuxième tour, soit 6 981 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.