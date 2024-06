Résultat des européennes à Montilliers : l'élection 2024 en direct

L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 13,16% des bulletins dans la localité. Une percée à affiner avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,18% à Montilliers, contre 23,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Montilliers à l'issue des européennes ?

Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si en France, les enquêtes d'opinion dessinent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 31% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.