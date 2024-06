En direct

19:29 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Montlieu-la-Garde à la loupe Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 7,42% à Montlieu-la-Garde, contre 17,31% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les études sondagières établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des législatives à Montlieu-la-Garde, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,46% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Montlieu-la-Garde ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection européenne 2024. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Montlieu-la-Garde entre Jordan Bardella en 2019 (31,04%) et Marine Le Pen en 2022 (36,55% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 41% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à Montlieu-la-Garde. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la localité avec 29,89% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,55% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,87%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,3%, devant Emmanuel Macron à 45,7%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Montlieu-la-Garde il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Montlieu-la-Garde, avec 31,04%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,31% et Manon Aubry à 12,64%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Montlieu-la-Garde et leurs implications électorales Quelle influence la population de Montlieu-la-Garde exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,83% et une densité de population de 42 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 382 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,64%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (19,06%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montlieu-la-Garde mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,8% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Montlieu-la-Garde : ce qu'il faut savoir Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,37% ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Montlieu-la-Garde, 63,75% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 50,31% des électeurs de Montlieu-la-Garde. L'abstention était de 60,61% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Montlieu-la-Garde : la participation au cœur des préoccupations À Montlieu-la-Garde, l'un des critères forts de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,54% au premier tour et seulement 56,09% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Montlieu-la-Garde ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,29% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 30,17% au second tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.