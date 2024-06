En direct

19:11 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Montluel ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, avait atteint 21,89% à Montluel, contre 6,33% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Montluel, le binôme Nupes avait en effet glané 31,12% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat à Montluel pour la liste RN ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Montluel semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Les électeurs de Montluel plutôt favorables à Macron en 2022 Dans les bureaux de vote de Montluel, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec 22,18%, la candidate de l'extrême droite était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 25,64% et 24,1% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,35% contre 60,65%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 18,43%, alors que les candidats Nupes obtiendront 31,12% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 23,26% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Montluel Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste dirigée par Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Montluel, avec 23,26% des votes devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 21,89% et Yannick Jadot avec 13,71%.

11:45 - Montluel aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Montluel peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,98%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (54,62%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2462,18 €/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 162 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,83% et d'une population immigrée de 13,49% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Montluel mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,14% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Elections européennes passées à Montluel : retour sur la participation électorale Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédentes élections ? En 2019, au moment des européennes, le taux de participation atteignait 45,24% dans la commune de Montluel, contre une participation de 37,01% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Montluel ? À Montluel, le taux de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs importants des élections européennes 2024. Le conflit entre la Palestine et Israël ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient par exemple capables de faire augmenter la participation à Montluel. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,8% dans la commune, contre un taux d'abstention de 26,15% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,4% au premier tour. Au second tour, 52,31% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.