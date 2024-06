En direct

19:16 - Les bulletins de la Nupes très suivis En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Glucksmann avait atteint 2,26% à Montmirail, contre 15,13% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Montmirail, le binôme Nupes avait en effet cumulé 11,59% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Montmirail ? À Montmirail, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 42,06% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 40,96% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Montmirail. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 37,23% au premier round avant un formidable 58,09% au second, lui assurant d'être au sommet à l'échelon municipal (Montmirail n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,96% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,38%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 60,07%, devant Emmanuel Macron à 39,93%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 42,06% des votes s'étaient tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 15,13% et François-Xavier Bellamy à 8,61%. Le mouvement d'extrême droite s'était placé en tête avec 503 électeurs de Montmirail.

11:45 - Montmirail : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Montmirail montrent des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 74 hab/km² et 40,29% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,1% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 073 euros/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 081 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,57%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,27%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montmirail mettent en avant une diversité de qualifications, avec 11,98% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Européennes à Montmirail : état des lieuxde la participation Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Au moment des dernières européennes, le taux de participation s'élevait à 48,37% au sein de Montmirail (Marne), à comparer avec une participation de 38,3% lors des européennes de 2014. La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Montmirail, 72,92% des votants avaient participé.

09:30 - Participation à Montmirail : les leçons des précédentes élections L'une des clés des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Montmirail. Les habitants des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 68,2% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 67,11% au premier tour, soit 1 706 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 42,73% au premier tour et seulement 43,95% au deuxième tour.