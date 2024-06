En direct

19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 17,93% de la Nupes à Montmorillon ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait obtenu 23,52% à Montmorillon, contre 7,03% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Montmorillon, le binôme Nupes avait en effet glané 17,93% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (5,66% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,64% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,6% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Montmorillon ? Les sondages d'opinion annoncent un Jordan Bardella à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 33% à Montmorillon, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Montmorillon C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montmorillon lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,75%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,18%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,13% contre 58,87%. Le RN ne convainquait pas plus à Montmorillon quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,88% au premier tour, contre 20,48% pour le binôme La République en Marche. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - À Montmorillon, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des européennes à l'époque. L'extrême droite avait glané 23,74% des votes, face à Nathalie Loiseau à 23,52% et Yannick Jadot à 10,64%.

11:45 - Montmorillon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Montmorillon, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec une densité de population de 106 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 13,57%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (65,07%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 180 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,18%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Montmorillon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,04% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Montmorillon : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? L'observation des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 2 406 inscrits sur les listes électorales de Montmorillon avaient pris part au vote (soit 55,4%). Le taux de participation était de 44,84% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Abstention à Montmorillon : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Montmorillon, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 255 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 75,21% étaient allées voter, contre un taux de participation de 76,1% au premier tour, c'est-à-dire 3 238 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?