Résultat des européennes à Saulgé : l'élection 2024 en direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national à Saulgé avant les européennes Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette élection des députés européens 2024 à l'échelle locale. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Saulgé entre Jordan Bardella en 2019 (23,84%) et Marine Le Pen en 2022 (27,66% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Saulgé avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,66%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 28,75% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 44,59% contre 55,41%. Le RN ne convainquait pas plus à Saulgé quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 16,87% au premier tour, contre 22,89% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saulgé, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saulgé Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste de Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Saulgé, avec 23,84% des suffrages exprimés, soit 98 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,17% suivie par Yannick Jadot avec 10,22%.

11:45 - Saulgé : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Saulgé, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 10,11% d'agriculteurs pour 996 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 45 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 327 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (73,11 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 47,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 33,03% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 130,75 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, Saulgé incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Saulgé Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 53,38% des personnes en capacité de voter à Saulgé avaient pris part au scrutin. La participation était de 43,16% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Saulgé : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saulgé, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 845 personnes en âge de voter dans la localité, 77,99% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,83% au second tour, soit 640 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation est de nature à inciter les électeurs de Saulgé à ne pas rester chez eux.