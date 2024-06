Résultat des européennes à Montmorot : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Montmorot lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,93%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,56%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,68% contre 58,32%. Le RN ne convainquait pas plus à Montmorot quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,98% au premier tour, contre 34,87% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour sera à l'avenant, qui verra également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

Élections à Montmorot : l'impact des caractéristiques démographiques

La composition démographique et socio-économique de Montmorot détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,65% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (23,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 110 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,05%) et le nombre de résidences HLM (8,66% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Montmorot mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,97% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.