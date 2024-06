Résultat des européennes à Montpeyroux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait obtenu 18,15% à Montpeyroux, contre 7,9% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Montpeyroux, le binôme Nupes avait en effet glané 30,91% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Montpeyroux, entre les 18,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,8% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont décider les électeurs de Montpeyroux ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très observé au niveau local pour cette élection. À Montpeyroux, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,22% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 24,81% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les inscrits de Montpeyroux plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Montpeyroux avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,81%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 28,36% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 49,36% contre 50,64%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Montpeyroux quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,5% au premier tour, contre 30,91% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait cumulé 26,22% des voix, soit 156 voix, face à Yannick Jadot à 18,66% et Nathalie Loiseau à 18,15%.

11:45 - Montpeyroux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Montpeyroux, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,33%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (73,13%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (69,91%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 648 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,4%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (11,79%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montpeyroux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,31% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Montpeyroux : la mobilisation des citoyens aux européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 53,81% des personnes en capacité de participer à une élection à Montpeyroux avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 50,8% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Montpeyroux Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Montpeyroux ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient de nature à inciter les citoyens de Montpeyroux à s'intéresser plus fortement du scrutin. Lors du premier tour de la présidentielle, 76,83% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 74,08% au deuxième tour, ce qui représentait 889 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.