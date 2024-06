Résultat des européennes à Montpezat-de-Quercy : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces européennes 2024 sera très commenté. Indicateur clé pour ce dimanche : Montpezat-de-Quercy compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,07% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,23% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les européennes il y a cinq ans. L'extrême droite cumulait 29,07% des suffrages, soit 209 voix, contre Nathalie Loiseau à 21,28% et François-Xavier Bellamy à 10,85%.

11:45 - Montpezat-de-Quercy : européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de Montpezat-de-Quercy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 12,82% et une densité de population de 35 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,69%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,00%) et le nombre de résidences HLM (6,32% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,94%, comme à Montpezat-de-Quercy, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.