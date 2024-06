Résultat des européennes à Montpont-en-Bresse : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Montpont-en-Bresse ? En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Montpont-en-Bresse entre Jordan Bardella en 2019 (27,06%) et Marine Le Pen en 2022 (31,83% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Montpont-en-Bresse plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle L'élection du président de la République avait donné un net avantage à Marine Le Pen en 2022 à Montpont-en-Bresse. La numéro 1 du RN l'emportait avec 31,83% au 1er tour contre 27,64% pour Emmanuel Macron et 13,4% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Nouveau coup de poing au deuxième tour contre Macron avec 54,29% contre 45,71%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,28% des votes sur place, contre 37,08% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,47%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait convaincu 27,06% des suffrages, contre François-Xavier Bellamy à 21,18% et Nathalie Loiseau à 17,06%.

11:45 - Montpont-en-Bresse : européennes et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Montpont-en-Bresse comme partout. Avec ses 1 091 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 83 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (69,56 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 41,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 29,58% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 33,66 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Montpont-en-Bresse, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Montpont-en-Bresse La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Montpont-en-Bresse, 69,77% des électeurs avaient participé. Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 365 personnes en âge de voter à Montpont-en-Bresse, 43,82% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 40,1% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Montpont-en-Bresse pour les européennes À Montpont-en-Bresse, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen sera sans nul doute le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,95% au premier tour et seulement 54,51% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Montpont-en-Bresse ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 816 personnes en âge de voter dans la commune, 25,61% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 25,31% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.