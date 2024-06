En direct

19:31 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Montréal ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 10,54% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 9,36% à Montréal, contre 19,36% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Montréal ? Si à l'échelle nationale, les sondages prévoient une progression du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 32% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Tendance favorable au RN à Montréal ? Marine Le Pen a largement dépassé son score national à Montréal lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 25,32% des électeurs au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,33% contre 52,67%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 18,18% des votes sur place, contre 31,40% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 58,54%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Montréal il y a cinq ans ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore une fois évident au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Montréal, avec 22,34%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,36% et François-Xavier Bellamy à 13,4%.

11:45 - Élections européennes à Montréal : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Montréal, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 9,18% d'agriculteurs pour 1 180 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 124 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (39,56 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,76% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 27,47% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1117,34 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Montréal s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Montréal ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins européens. Lors des élections européennes de 2019, le taux de participation représentait 56,95% au sein de Montréal. La participation était de 50,77% il y a 10 ans. Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Montréal L'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention à Montréal. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,08% au premier tour. Au second tour, 52,91% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Montréal ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 895 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,56% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,79% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.