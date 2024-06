En direct

19:16 - À Montreuil-Bellay, quels pourraient être les reports du score Nupes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 20,2% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,25% à Montreuil-Bellay, contre 22,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Montreuil-Bellay lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà solide à Montreuil-Bellay entre Jordan Bardella en 2019 (28,6%) et Marine Le Pen en 2022 (32,12% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Montreuil-Bellay plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 C'est probalement l'élection présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle écrasait le match avec 32,12% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30% et 14,09% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,38% contre 50,62%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 26,35% des suffrages sur place, contre 35,46% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 54,59%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Montreuil-Bellay il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Montreuil-Bellay, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, glanant 28,6% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 22,25% et Yannick Jadot à 10,35%. Ce sont alors 387 votants qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Élections à Montreuil-Bellay : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Montreuil-Bellay, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 81 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 16,54%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1904,71 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,42%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Montreuil-Bellay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,38% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Montreuil-Bellay : un aperçu détaillé Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Lors des européennes de 2019, 51,25% des personnes aptes à voter à Montreuil-Bellay avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 42,3% pour les européennes de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Montreuil-Bellay : scrutin en cours À Montreuil-Bellay, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 73,92% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 74,73% au deuxième tour, ce qui représentait 2 156 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Montreuil-Bellay (49260).