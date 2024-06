Résultat des européennes à Montreux-Château : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - À Montreux-Château, une liste RN favorite ? On note que Montreux-Château fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,58% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,52% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Montreux-Château ? C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen a énormément séduit à Montreux-Château à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31,52% dès le premier tour. Au deuxième tour, c'est encore la cheffe de file du parti d'extrême droite qui passait devant à Montreux-Château avec 55,5%, devant Emmanuel Macron à 44,5%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 25,3% des votes sur place, contre 30,41% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,51%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? 33,58% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 17,79% et Yannick Jadot à 10,28%. Le mouvement eurosceptique attirait ainsi 134 habitants de Montreux-Château passés par les bureaux de vote.

11:45 - Démographie et politique à Montreux-Château, un lien étroit Quel portrait faire de Montreux-Château, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 174 habitants répartis dans 595 logements, ce bourg présente une densité de 248 hab/km². Ses 74 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,5 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 27,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 47,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 941,53 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, Montreux-Château incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Montreux-Château : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Au fil des élections antérieures, les 1 196 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 49,88% des inscrits sur les listes électorales de Montreux-Château (Territoire de Belfort). Le taux d'abstention était de 59,77% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Montreux-Château : quelles perspectives pour les européennes ? Le niveau de participation sera immanquablement l'un des critères importants de ce scrutin européen à Montreux-Château. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement ramener les citoyens de Montreux-Château (90130) vers les urnes. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 23,78% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,16% au premier tour et seulement 59,93% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Montreux-Château ?