Résultat des européennes à Montrodat : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les supporters de la Nupes en question Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 5,92% à Montrodat, contre 18,2% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Montrodat, le binôme Nupes avait en effet glané 23,33% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Montrodat ? Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montrodat semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Montrodat L'élection à la présidence de la République avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle glanait 23,15% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,57% et 18,76% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,99% contre 54,01%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 12,5% des voix sur place, contre 23,33% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,40%).

12:45 - À Montrodat, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, terminait en tête des européennes à l'époque. L'extrême droite séduisait 23,03% des suffrages, soit 105 voix, face à Nathalie Loiseau à 18,2% et Yannick Jadot à 17,11%.

11:45 - Dynamique électorale à Montrodat : une analyse socio-démographique La démographie et le contexte socio-économique de Montrodat déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 37,51% de population active et une densité de population de 59 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,21% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,95%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 487 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (3,77%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montrodat mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,44% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Montrodat : analyse du taux d'abstention aux élections européennes La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Montrodat, 51,33% des votants avaient voté. Comment votent habituellement les électeurs de cette localité ? A l'occasion des européennes 2019, sur les 483 personnes en âge de voter à Montrodat, 57,16% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 50,57% il y a dix ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Montrodat ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Montrodat ? Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,67% au premier tour. Au deuxième tour, 59,76% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Montrodat ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 78,55% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 82,77% au premier tour, c'est-à-dire 687 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.