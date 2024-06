Résultat des européennes à Monts-de-Randon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les bulletins de la gauche unie observés En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 15,76% à Monts-de-Randon, contre 4,71% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Monts-de-Randon, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,1% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Monts-de-Randon ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection 2024. À Monts-de-Randon, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 31,7% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,89% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 La communauté des électeurs de Monts-de-Randon avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La patronne du Rassemblement national prenait la tête avec 29,89% au premier round. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 61,78%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 7,84% des suffrages sur place, contre 47,04% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 68,37%.

12:45 - 31,7% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Monts-de-Randon Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Monts-de-Randon, avec 31,7%, soit 175 voix. Le mouvement eurosceptique doublait François-Xavier Bellamy à 18,66% et Nathalie Loiseau à 15,76%.

11:45 - Monts-de-Randon : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population de Monts-de-Randon exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 3,83% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 46,63% de population active et une densité de population de 12 habitants/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 17,55%, souligne que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,25%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 40,13%, comme à Monts-de-Randon, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Monts-de-Randon Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. A l'occasion des dernières européennes, sur les 631 personnes en âge de voter à Monts-de-Randon, 57,89% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 58,85% lors du scrutin de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Monts-de-Randon, 36,73% des votants avaient voté.

09:30 - Abstention à Monts-de-Randon : les leçons des précédentes élections À Monts-de-Randon, l'une des clés des élections européennes sera indéniablement la participation. Le conflit ukrainien ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à ramener les électeurs de Monts-de-Randon vers les urnes. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,7% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,55% au deuxième tour, ce qui représentait 918 personnes. En proportion, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 66,52% au premier tour et seulement 64,11% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Monts-de-Randon ?