Résultat des européennes à Montsenelle : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Montsenelle ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, s'était arrogée 17,94% à Montsenelle, contre 4,81% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa performance lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des législatives à Montsenelle, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,65% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry (5,03% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,78% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,88% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Montsenelle pour les candidats de Bardella ? Les sondeurs imaginent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'approcher de 44% à Montsenelle, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Montsenelle ? Marine Le Pen a surperformé à Montsenelle au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 37,69% des électeurs dès le 1er tour. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est également la numéro 1 du RN qui se plaçait en tête à Montsenelle avec 58,98%, devant Emmanuel Macron à 41,02%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 28,19% des suffrages sur place, contre 31,03% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,54%.

12:45 - À Montsenelle, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Montsenelle, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 34,35% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,94% et François-Xavier Bellamy à 9,41%. Ce sont alors 157 électeurs qui l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Le poids démographique et économique de Montsenelle aux européennes Dans les rues de Montsenelle, les élections sont en cours. Avec ses 8,76% d'agriculteurs pour 1 426 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 63 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de familles possédant au moins une automobile (69,15 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 36,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,27% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 635,97 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, Montsenelle incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Montsenelle Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Durant les précédentes européennes, 48,09% des personnes en âge de voter à Montsenelle s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 48,24% lors du scrutin européen de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Montsenelle, 68,68% des habitants avaient voté.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Montsenelle Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Montsenelle ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 22,07% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 25,92% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,52% au premier tour et seulement 58,75% au second tour. Les jeunes montrent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?