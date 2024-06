Résultat des européennes à Montsûrs : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Montsûrs Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Montsûrs avec 25,21% contre 34,65% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,11% contre 57,89%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 16,61% au premier tour, contre 49,39% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Montsûrs, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. La liste Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 25,25%, contre 23,81% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Montsûrs, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Montsûrs façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec 43,11% de population active et une densité de population de 236 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 7,92% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2003,07 € par mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 171 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,43%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montsûrs mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,13% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Montsûrs : la mobilisation des électeurs aux européennes Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%. L'observation des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des précédentes européennes, 51,12% des personnes en capacité de voter à Montsûrs avaient pris part au scrutin. La participation était de 41,84% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Montsûrs : quelles perspectives pour les européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Montsûrs ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,83% au premier tour et seulement 42,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Montsûrs ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 74,61% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,00% au second tour, soit 1 856 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.