En direct

19:30 - À Montvendre, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Montvendre, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,48% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,99% à Montvendre, contre 24,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Montvendre ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour ces européennes 2024. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Montvendre entre Jordan Bardella en 2019 (18,56%) et Marine Le Pen en 2022 (22,91% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Montvendre plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,91% contre 27,71% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,68% contre 59,32%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Montvendre quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,53% au premier tour, contre 29,48% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de suffrages, avec 56,20% sur la seule circonscription recouvrant Montvendre.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. À Montvendre, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,35% des suffrages. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 21,96%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 18,56%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montvendre Les données démographiques et socio-économiques de Montvendre montrent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 66 habitants/km² et un taux de chômage de 7,21%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (12,55%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 560 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,87%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,4%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montvendre mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,98% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Montvendre ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Montvendre, 64,63% des votants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 42,34% des personnes en âge de participer à une élection à Montvendre avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 52,89% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Montvendre pour les européennes À Montvendre, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français est par exemple susceptible de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Montvendre. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 22,11% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 15,53% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,49% au premier tour. Au second tour, 43,19% des citoyens ne se sont pas déplacés.