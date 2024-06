En direct

19:11 - Quel candidat vont choisir les supporters de la Nupes à Mordelles ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 8,86% à Mordelles, contre 30,76% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Mordelles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,62% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,88% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 2,85% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour la liste Rassemblement national à Mordelles ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très instructif. Jordan Bardella devrait s'approcher de 20% à Mordelles si la dynamique prédite par les sondeurs à l'échelle nationale se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'addition est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Mordelles ? Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 16,26% contre 38,02% pour Emmanuel Macron et 20,05% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 72,85% contre 27,15% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 12,54%, le RN sera devancé par la suite par les 42,63% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Mordelles se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 54,43%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Mordelles il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas aux deux premières places aux européennes à l'époque sur place. Il se classait troisième, avec 12,42%, derrière Nathalie Loiseau avec 30,76% et Yannick Jadot avec 17,56%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mordelles : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Mordelles apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 658 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 413 entreprises, Mordelles se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,66 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 227 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 3,83%, Mordelles se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2326,48 euros/mois, la commune vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Mordelles contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Mordelles : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. En 2019, au moment des élections européennes, 54,52% des personnes en âge de participer à une élection à Mordelles avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 45,95% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Mordelles ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Mordelles ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 20,73% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,44% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour. Les études montrent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?