19:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bréal-sous-Montfort scrutés En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 26,17% à Bréal-sous-Montfort, contre 8,01% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Bréal-sous-Montfort, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,3% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (5,86% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (18,25% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,66% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le RN à Bréal-sous-Montfort lors des européennes ? En regardant la progression du Rassemblement national anticipée par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 20% à Bréal-sous-Montfort. Un calcul qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par le mouvement dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les habitants de Bréal-sous-Montfort penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bréal-sous-Montfort lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,42%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 19,22%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 31,45% contre 68,55%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,58% au premier tour, contre 36,32% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de voix, avec 54,82% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Bréal-sous-Montfort était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 14,4% des votes, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 18,25% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,17%, vainqueure dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bréal-sous-Montfort et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques de Bréal-sous-Montfort montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Avec 39% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,08%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (75,26%) souligne l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2350,91 € par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 356 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,91%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bréal-sous-Montfort mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,15% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Bréal-sous-Montfort : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Bréal-sous-Montfort, 67,76% des électeurs avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections antérieures. En 2019, pendant les européennes, 52,89% des inscrits sur les listes électorales de Bréal-sous-Montfort s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 43,86% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bréal-sous-Montfort : les européennes débutent À Bréal-sous-Montfort, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 18,93% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,72% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. L'inflation qui plombe les finances des familles combinée avec les craintes provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple capables de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Bréal-sous-Montfort.