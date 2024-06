Résultat des européennes à Morfontaine : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les supporters de la gauche à Morfontaine ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,15% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,68% à Morfontaine, contre 20,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Morfontaine ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très scruté. La liste Bardella pourrait s'approcher de 40% à Morfontaine si la tendance décrite par les sondages au niveau de la France se confirme localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Morfontaine Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à Morfontaine. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 33,33% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,46% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,66% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,31%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 62,01%, devant Emmanuel Macron à 37,99%.

12:45 - À Morfontaine, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler évident au moment du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Morfontaine, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, récoltant 34,97% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,25% et Manon Aubry à 8,59%. Ce qui correspond à 114 électeurs dans la ville.

11:45 - Les enjeux locaux de Morfontaine : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Morfontaine révèlent des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections européennes. Dans le village, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 17,76% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,25%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 277 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,01%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,31%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Morfontaine mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,29% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Morfontaine : un regard approfondi Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'observation des résultats des scrutins européens précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Durant les précédentes européennes, parmi les 346 inscrits sur les listes électorales à Morfontaine, 46,82% avaient participé à l'élection. La participation était de 32,96% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Morfontaine À Morfontaine, l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés des élections européennes. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,54% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 76,92% au premier tour, soit 530 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.